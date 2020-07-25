Бронетранспортер утонул в Керченском проливе

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции. Шесть членов экипажа удалось спасти.

Три бронированных автомобиля стартовали в субботу с берега станицы Тамань. Они должны были преодолеть 15 километров и выйти на берег в районе поселка Героевское в Керчи. Акцию посвятили Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года.

Причиной происшествия стали погодные условия — после выхода БРДМ-2 в открытое море машину стало заливать из-за сильного бокового ветра. Штатные системы спасения выкачивали воду, однако она поступала слишком быстро и бронемашина затонула.

Два других бронетранспортера по требованию МЧС вернулись на точку старта в Тамань. Организатором заплыва выступало военно-техническое общество «Керченский десант "Дорога мужества"».

Керченско-Эльтигенская десантная операция проходила с 31 октября по 11 декабря 1943 года. В результате советские войска овладели важным оперативным плацдармом на Керченском полуострове.