Мишустин увеличил льготный кредит для бизнеса

Премьер Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.

«Системообразующие компании и их дочерние общества смогут брать льготные кредиты до пяти миллиардов рублей», — говорится в сообщении. Ранее максимальный объем займа составлял три миллиарда рублей.

Актуализированы общие критерии отбора заемщиков. Новые параметры распространяются на организации транспорта и обрабатывающей промышленности, где в прошлом году работало не менее 10 тысяч человек.

Также получить льготный кредит теперь могут компании, чья выручка с 1 апреля по 30 июня упала не менее чем на 20% по сравнению с предыдущим годом. До этого условием было сокращение прибыли на 30%

Утвержденные правительством изменения расширят доступ к кредитам, а также обеспечат финансовую стабильность крупнейших предприятий страны. Средняя ставка по льготным кредитам составляет 2,8%, их общий объем уже превысил 141 миллиард рублей.