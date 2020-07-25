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Погиб олимпийский чемпион Александр Иваницкий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого нашли мертвым в Подмосковье, сообщается в Twitter общественного объединения «Лиза Алерт». Бывший спортсмен пропал 22 июля.

Тело мужчины обнаружили добровольцы. 82-летний Иваницкий ушел в лес собирать грибы, после чего не вернулся домой. Его вещи и одежду нашли у берега подмосковной реки Вейна, а самого спортсмена — в воде.

Сын борца Владимир Иваницкий рассказал журналистам, что его отец часто переплывал на другую сторону реки, где собирал грибы, а затем возвращался. По его предположению, во время заплыва мужчине стало плохо.

Александр Иваницкий завоевал золото на Олимпиаде 1964 года в Токио в весовой категории свыше 97 килограммов. Также он является четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. После завершения карьеры он работал на телевидении.

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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?