Погиб олимпийский чемпион Александр Иваницкий

Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого нашли мертвым в Подмосковье, сообщается в Twitter общественного объединения «Лиза Алерт». Бывший спортсмен пропал 22 июля.

Тело мужчины обнаружили добровольцы. 82-летний Иваницкий ушел в лес собирать грибы, после чего не вернулся домой. Его вещи и одежду нашли у берега подмосковной реки Вейна, а самого спортсмена — в воде.

Сын борца Владимир Иваницкий рассказал журналистам, что его отец часто переплывал на другую сторону реки, где собирал грибы, а затем возвращался. По его предположению, во время заплыва мужчине стало плохо.

Александр Иваницкий завоевал золото на Олимпиаде 1964 года в Токио в весовой категории свыше 97 килограммов. Также он является четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. После завершения карьеры он работал на телевидении.