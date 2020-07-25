Емельяненко проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat 107.

Поединок состоялся в Сочи без зрителей. Первоначально турнир должен был пройти в апреле в Москве, но был перенесен из-за коронавируса. После боя Александр Емельяненко был отправлен в больницу.

Бой завершился в третьем раунде техническим нокаутом, первый и второй раунды проходили с преимуществом Магомеда Исмаилова. Для поединка бойцу пришлось перейти из среднего веса в тяжелый, в котором выступает Александр Емельяненко.

«Саша сказал, что можно провести реванш. Я сказал, что я готов, если он этого захочет», — подчеркнул дагестанский боец после схватки. Что касается Емельяненко, то он подтвердил, что продолжит карьеру в смешанных единоборствах.

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На счету 34-летнего Исмаилова стало 15 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восьмое поражение и одна ничья.