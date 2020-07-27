Фильм дня: «Нимфоманка»

Эротический фильм «Нимфоманка» еще до завершения съемок претендовал на высокие награды и оценки, режиссер Ларс фон Триер не прогадал — его работу тепло приняли критики.

США, 2014 год, режиссер Ларс фон Триер, 18+

В главной роли: Шарлотта Генсбур

Слоган: «Забудь о любви»

Состоящий из двух частей фильм — история эротических переживаний женщины от рождения до 50-летия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз нимфомания.

Как и многие многоступенчатые фильмы, «Нимфоманка» состоит из глав, которые раскрывают важные этапы жизни героини. Это не просто история, а событие, которое сделало Джо той, кто она есть. Всего в картине восемь глав.

Хронометраж режиссерской версии «Нимфоманки» составлял 5,5 часа. Продолжительность окончательной версии картины — 4 часа. Триер был категорически против сокращения фильма, но признал, что укороченная версия необходима для мирового релиза. Поэтому ленту урезали из-за коммерческих вопросов, а не цензурных, как многие считают. Все «постельные» сцены в картине сохранились.

На премьере в Дании фильм выпустили без цензуры, прокатчикам из других стран было позволено «замазывать» любые сцены, которые они сочтут неприличными. В связи с этим Триер отказался от выпуска двух версий «Нимфоманки»: для широкого проката и более откровенной.

Работа была признана одним из десяти лучших фильмов 2014 года (в котором картина вышла в широкий мировой прокат) по версии авторитетнейшего французского киножурнала Cahiers du Cinema.