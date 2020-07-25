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Детский лагерь в Кузбассе пострадал от вспышки COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Вспышка COVID-19 зафиксирована в детском лагере «Лесная сказка», расположенном в Новокузнецке Кемеровской области.

Заболели шесть сотрудников учреждения, несовершеннолетних среди инфицированных пока нет, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора. В контакте с зараженными сотрудниками находились 299 человек, лагерь закрыт.

«Все контактные под наблюдением, провели обработку территории», — отмечается в сообщении. За состоянием здоровья детей и остальных сотрудников учреждения будут наблюдать на протяжении 14 дней.

Ранее в Новокузнецком районе вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка». По результатам тестов там обнаружилось двое детей и четверо взрослых, инфицированных коронавирусом.

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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?