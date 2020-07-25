Новосибирскую вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах

Вирусологических центр «Вектор» в Новосибирской области получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Центр получил 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения ранее включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных вакцин от COVID-19. Шесть из них разработаны новосибирским центром «Вектор».

Еще две вакцины разрабатываются компанией «БИОКАД» и одна — НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. На этой неделе стало известно об успешном завершении испытаний на людях вакцины от коронавируса, разработанной центром эпидемиологии имени Гамалеи.