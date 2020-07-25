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Рекордно теплая погода в Сибири напугала ООН

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Аномально теплая погода на территории Сибири негативно влияет на Арктику, предупредили специалисты Всемирной метеорологической организации, которая является специализированным подразделением ООН.

В июне температура воздуха в Сибири была на десять градусов выше средних значений, столбик термометра местами поднимался выше 30 градусов, что выше значений многих частей Флориды, отмечается в сообщении.

В результате сибирская жара вызвала «опустошительные арктические пожары» и быстрое сокращение ледового покрова вдоль арктического побережья России. Сейчас Арктика нагревается в два раза быстрее, чем планета в среднем.

Арктическая погода влияет на климат в районах, расположенных на более низких широтах, где живут сотни миллионов людей, что вызывает обеспокоенность ООН. По мнению экспертов, это было бы невозможно без влияния человека.

20 июня в якутском городе Верхоянск была зафиксирована самая высокая температура воздуха за весь период наблюдений — плюс 38 градусов. При этом населенный пункт считается самой холодной точкой планеты.

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