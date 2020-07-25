Назван новый способ лишить водителя выплат по ОСАГО

Страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного техосмотра забудет предупредить об этом своего страховщика, сообщает Российский союз автостраховщиков.

Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты, пишут «Известия».

Данная мера действует с 1 марта по 30 сентября этого года. В РСА указали, что после завершения этого срока владельцу авто потребуется пройти очередное ТО и представить страховщику подтверждение о прохождении, чтобы избежать проблем.

Однако до сих пор нет информации о том, как именно водителю следует представить диагностическую карту либо свидетельство о техосмотре в свою страховую компанию. Если водители не известят своего страховщика о прохождении ТО, они могут лишиться выплат.