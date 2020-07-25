Трамп признал скупку 90% запасов препарата от COVID-19

Власти США скупили 90% мирового запаса препарата ремдесивир, который используют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, трансляция опубликована в Twitter Белого дома.

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — подчеркнул американский лидер.

Президент США сообщил, что подписал несколько указов, направленных на снижение стоимость лекарств. В частности, теперь разрешается импортировать более дешевые медикаменты из других стран.

Еще один указ обязывает, чтобы скидки, которые фармацевтические компании предоставляют посредникам, получали пациенты. Также решено снизить стоимость инсулина для конечных покупателей в США.

Ранее стало известно, что администрация Трампа купила 90% от августовских и сентябрьских запасов ремдесивира. Тем самым США существенно ограничили доступ стран по всему миру к этому препарату.

Ремдесивир применялся для лечения лихорадки Эбола. В середине апреля стало известно, что ремдесивир блокирует размножение коронавируса. В России данный препарат не используется для лечения COVID-19.