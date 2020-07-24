Туристам вернут деньги за отмененные брони

Туристы смогут вернуть деньги или перенести размещение за отмененные брони в российских гостиницах из-за пандемии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о путешественниках, которые частично или полностью оплатили номер. Они смогут заселиться в другие даты в течение полутора лет со дня предыдущего бронирования. При этом услуга должна быть оказана не позднее конца 2021 года, отмечается на сайте правительства.

«Если на новые даты стоимость номера увеличилась, ничего доплачивать не придется. Если же турист оплатил бронь не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены», — говорится в документе.

При этом клиент вправе отказаться от переноса бронирования. Тогда отель должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Для инвалидов, безработных, людей старше 65 лет, действуют особые условия. Им переведут средства в течение трех месяцев.

Гостиницы, которые откажутся перенести дату размещения, обяжут заплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки от стоимости неиспользованного бронирования. Они будут начисляться ежедневно с момента подачи заявления до дня возврата денег.