Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-шпион Р-8А Poseidon над акваторией Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной.

«23 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — говорится в сообщении.

В воздух был поднят Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как Р-8А Poseidon.

Отмечается, что американский самолет в этот момент приближался к российской границе. Сразу после перехвата он сменил курс. После разворота американского самолета Су-27 вернулся на аэродром базирования.