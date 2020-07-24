Помпео заявил, что Китай повторит ошибки СССР и проиграет США

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил уверенность, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что он повторяет ошибки Советского Союза.

«Я верю, что мы сможем это сделать. У меня есть вера, потому что мы уже делали это раньше. Я верю, потому что компартия Китая повторяет некоторые из тех же ошибок, которые совершил Советский Союз, - отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права», — приводит РИА Новости заявление Помпео.

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Госсекретарь признал, что в отличие от Советского Союза Китай «глубоко интегрирован в мировую экономику», но отметил, что «Пекин больше зависит от нас, чем мы от них».

«Речь идет не о сдерживании. Речь идет о сложном новом вызове, с которым мы никогда раньше не сталкивались: СССР был отрезан от свободного мира. Коммунистический Китай уже в наших пределах», — добавил Помпео

Также Помпео изложил главный принцип, на основе которого должны теперь строиться отношения с Китаем. «Президент Рейган общался с Советами на основе принципа "Доверяй, но проверяй". Когда речь заходит о КПК, я говорю: "Не доверяй и проверяй», — сказал он.