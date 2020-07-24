Иркутский СК предложил желающим протестировать навыки сыщика

Иркутские следователи в преддверии своего профессионального праздника решили «протестировать» жителей области на знание нюансов профессии сыщика. Ссылку на тест разметили на сайте регионального СК.

День сотрудник Следственного комитета отметается 25 июля «Помните Шерлока Холмса? А как он решал сложнейшие дела? Вместе с СУ СК России по Иркутской области мы решили проверить, по плечу ли вам эта профессия», — сообщили на сайте ведомства.

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В тесте 10 вопросов, от простых до весьма необычных. «Анна шантажировала своего начальника Сергея Ивановича, отомстила бывшему мужу, бросив в его окно камень, и нагрубила прохожему. Анну убили. Кем в первую очередь должен заинтересоваться следователь?», — говорится в задании.

Также на сайте можно узнать ответы на вопросы: может ли следователь изъять с места происшествия запах, что не может являться предметом кражи, или для чего следователь использует ультрафиолетовый свет.

По итогам теста пользователь узнаете, можно ли ему уже сейчас подавать резюме в Следственный комитет, или пока его навыки годятся только для розыска очков своей бабушки.