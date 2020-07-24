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Названы регионы Сибири с кэшбеком за отдых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Туристы получат часть денег обратно за отдых в России в августе, для этого надо выбрать один 44 регионов и расплатиться за него картой «Мир», сообщает Ассоциация туроператоров России.

Действовать акция будет с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Отправиться можно в 44 региона. Среди них есть регионы Сибири: Иркутская и Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Хакасия и Бурятия. За поездки на Алтай в горячий сезон поощрять не будут.

Вне сезона (для туров с 1 октября до 20 декабря) кэшбек будет действовать при поездках еще в 11 регионов, в том числе Алтайский Край и Республика Алтай, Крым и Севастополь.

Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тысяч рублей. Под условия акции также подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле.

Приобрести тур нужно на сайте туроператора и оплатить его онлайн картой любого банка-эмитента платежной системы «Мир».

При соблюдении условий акционной программы турист получит кэшбек (возврат части суммы платежа на свою карту). При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, на карту вернется 5 тысяч. Если тур стоит от 50 до 75 тысяч, то возврат составит 10 тысяч рублей, а для туров ценой выше 75 тысяч — 15 тысяч рублей. При этом 15 тысяч — максимально возможный кэшбек на карту одного туриста. 

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