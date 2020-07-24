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Полиция ищет причину массовой гибели пчел в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Official White House Photo by Pete Souza

Полиция расследует гибель 145 пчелосемей в Кемеровской области, сообщает ГУ МВД по региону.

В полицию обратились 11 местных жителей с заявлениями о гибели, принадлежащих им 145 пчелосемей. Предварительно общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Аналогичные обращения также поступили в полицию Гурьевского (13 обращений) и Крапивинского районов (три обращения).

Сотрудники кузбасской полиции организовали проверки. К ним будут привлечены специалисты профильных организаций и ведомств. Образцы погибших насекомых и мед направлены на исследование. По результатам проведенных проверок будут приняты решения в соответствии с законодательством.

В прошлом году произошла массовая гибель пчел в Республике Татарстан, Орловской области, Удмуртии и других регионах центральной и южной России. Затем опасная тенденция погубила пчел в Алтайском крае и Томской области. Предположительно, причиной стали ядохимикаты, которыми обрабатывали поля от вредителей. 

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Топ комментариев

pepelmetal

Нерг по-моему страны перепутал!

kygear

Показать ему Советский фильм "Цирк" и депортировать..

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?