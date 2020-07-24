Полиция ищет причину массовой гибели пчел в Кузбассе

Полиция расследует гибель 145 пчелосемей в Кемеровской области, сообщает ГУ МВД по региону.

В полицию обратились 11 местных жителей с заявлениями о гибели, принадлежащих им 145 пчелосемей. Предварительно общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Аналогичные обращения также поступили в полицию Гурьевского (13 обращений) и Крапивинского районов (три обращения).

Сотрудники кузбасской полиции организовали проверки. К ним будут привлечены специалисты профильных организаций и ведомств. Образцы погибших насекомых и мед направлены на исследование. По результатам проведенных проверок будут приняты решения в соответствии с законодательством.

В прошлом году произошла массовая гибель пчел в Республике Татарстан, Орловской области, Удмуртии и других регионах центральной и южной России. Затем опасная тенденция погубила пчел в Алтайском крае и Томской области. Предположительно, причиной стали ядохимикаты, которыми обрабатывали поля от вредителей.