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Кремль решил провести трехдневные выборы в сентябре

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Трехдневное голосования — с пятницы по воскресенье — пройдет в России уже в ближайшую избирательную кампанию. Этот вопрос будет рассмотрен в пятницу на заседании Центризбиркома.

Скорее всего, трехдневное голосование будет проводиться во всех регионах, где в нынешний единый день голосования запланированы выборы, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердили еще один близкий к Кремлю собеседник и источник, близкий к ЦИК.

Выборы будут длиться с пятницы 11 сентября по воскресенье 13 сентября, уточнили источник, близкий к ЦИК, и один из источников, близких к Кремлю.

Но не исключено, что в итоге будет решено остановиться на проведении трехдневного голосования в отдельных регионах, окончательного решения пока нет, рассказал еще один источник. Возможность проведения голосования на придомовых территориях предполагается оставить на усмотрение каждого региона.

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В единый день голосования 13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов.

Госдума 21 июля приняла закон, который позволяет проводить выборы в течение нескольких дней (но не более трех) в ходе избирательных кампаний любого уровня.

О возможности проведения голосования на региональных выборах в течение нескольких дней говорила Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным 9 июля.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нерг по-моему страны перепутал!

kygear

Показать ему Советский фильм "Цирк" и депортировать..

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?