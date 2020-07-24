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Видео с полчищами байкальских нерп появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Иркутский фотограф Стас Толстнев выложил видео, где видно необычно большое скопление нерп возле Ушканьих островов на Байкале весной. Кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам фотографа, этои веснои нерп на Ушканьих островах на Баикале было аномально много. Кадры, снятые им, поразили даже местных жителей. Обычно на «Ушканах» нерпы собираются на одном-двух лежбищах. 

Позже автор видео узнал почему байкальские тюлени в этом году решили  «кучковаться» в одном месте. В мае 2020 года льды растаяли и исчезли слишком быстро — за два дня. Хотя обычно льдины плавают по озеру в течении двух-трех недель.

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Публикация от Tolstnev | Photo Tour | Baikal (@tolstnev)

Нерпы — любители «позагорать». Они забираются на льдину и греют объемные бока под лучами солнца после длительнои зимы, проведеннои подо льдом. На камни вдоль побережья они не выбираются. Там бродят проснувшиеся голодные медведи.

«А на Ушканьих островах косолапые не водятся, для нерпы безопасно, вот поэтому там собралась такая огромная их масса. А в июне они разбрелись по всему Байкалу, и такого скопления уже не было. Это большая удача, что в это время мне удалось там провести четыре дня и снять огромное количество редкого материала», — резюмировал Толстнев.

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