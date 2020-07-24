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Дождливая погода установится в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Дожди, местами сильные, грозы и порывистый ветер ожидаются на выходных в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю дожди, местами сильные, грозы, днем град. Ветер северо-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +15… +20 градусов, при прояснении +9… +14. Днем +24… +29, местами +19… 24 градуса, а по юго-восточным районам до +34.

В Бурятии местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров секунду. Температура ночью +13… +18, по северным районам +4… +9 градусов. Днем +24… +29, по серверу до +19… +20 градусов.

В Иркутской области кратковременные дожди. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +12… +17, при прояснении +5… +10 градусов. Днем +21… +26, местами +15… +20 градусов.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нерг по-моему страны перепутал!

kygear

Показать ему Советский фильм "Цирк" и депортировать..

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?