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Фильм дня: «Плохой хороший человек»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Советский фильм «Плохой хороший человек» построен на противостоянии двух ярких личностей — Лаевского (Олег Даль) и фон Корена (Владимир Высоцкий). У каждого из них есть свои принципы, своя жизненная позиция.

СССР, 1973 год, режиссер Иосиф Хейфиц, 12+
В главных ролях: Олег Даль и Владимир Высоцкий

Советский актер театра и кино, поэт, автор и исполнитель собственных песен Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года.

Мучимый никчемностью и скукой жизни, чиновник Лаевский жаждет любой ценой разорвать порочный круг своего существования. Его нравственный антипод, натуралист Фон Корен, уверен, что люди, подобные Лаевскому, достойны уничтожения. Вопреки желаниям и воле героев, провидение по-своему распоряжается их судьбами.

Режиссер Иосиф Хейфиц:

Странно вроде бы звучит! Уверен, что прокатчики на афишах прибавят букву «И» — «Плохой и хороший», — как будто речь идет о двух разных людях. А ведь смысл в том, что дело идет об одном. Мы обойдемся без соединительного «И».

В основу сюжета фильма легла повесть Антона Чехова «Дуэль». На съемках фильма, в Крыму, Владимир Высоцкий осенью 1972 года написал одну из своих известных «военных» песен — «Черные бушлаты» («За нашей спиною остались — паденья, закаты…»), посвящённую евпаторийскому десанту. 


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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Saw77

за то что он резал российских парней лично?