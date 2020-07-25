Фильм дня: «Плохой хороший человек»

Советский фильм «Плохой хороший человек» построен на
противостоянии двух ярких личностей — Лаевского (Олег Даль)
и фон Корена (Владимир Высоцкий). У каждого из них есть свои
принципы, своя жизненная позиция.
СССР, 1973 год, режиссер Иосиф Хейфиц, 12+
В главных ролях: Олег Даль и Владимир Высоцкий
Советский актер театра и кино, поэт, автор и исполнитель
собственных песен Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года.
Мучимый никчемностью и скукой жизни, чиновник Лаевский
жаждет любой ценой разорвать порочный круг своего существования. Его
нравственный антипод, натуралист Фон Корен, уверен, что люди, подобные
Лаевскому, достойны уничтожения. Вопреки желаниям и воле героев, провидение
по-своему распоряжается их судьбами.
Странно вроде бы звучит! Уверен, что прокатчики на афишах прибавят букву «И» — «Плохой и хороший», — как будто речь идет о двух разных людях. А ведь смысл в том, что дело идет об одном. Мы обойдемся без соединительного «И».
В основу сюжета фильма легла повесть Антона Чехова «Дуэль». На съемках фильма, в Крыму, Владимир Высоцкий осенью 1972 года написал одну из своих известных «военных» песен — «Черные бушлаты» («За нашей спиною остались — паденья, закаты…»), посвящённую евпаторийскому десанту.