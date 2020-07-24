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Противоречивая погода ждет новосибирцев выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая и сухая суббота ожидается в Новосибирске, а воскресенье станет прохладней и пройдут дожди, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, 25 июля, в Новосибирске ожидается погода без осадков, восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем 24-26 градусов тепла.

В воскресенье в Новосибирске станет прохладней. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, днем до 22 градусов тепла. Днем будет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

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