Противоречивая погода ждет новосибирцев выходные

Теплая и сухая суббота ожидается в Новосибирске, а воскресенье станет прохладней и пройдут дожди, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, 25 июля, в Новосибирске ожидается погода без осадков, восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем 24-26 градусов тепла.

В воскресенье в Новосибирске станет прохладней. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, днем до 22 градусов тепла. Днем будет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду.