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Вакцинация врачей от коронавируса начнется в августе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено (вакцинироваться от коронавируса), мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина», — цитирует Мурашко «Интерфакс».

Вместе с тем он не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения. 

«Мы планируем, что когда завершатся и оформят клинические исследования (вакцины), а эксперты оценят, будет выдано разрешение на условиях. Это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований, и сегодня эксперты планируют, что это будет именно 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже в амбулаторных этапах получат вакцинацию», — сказал Мурашко.

«Параллельно начнется масштабирование, производство, и наиболее подверженным риску группам также будет предложено добровольно вакцинироваться, — и по результатам всего этого мы получим масштабное производство и масштабное применение», — сказал министр.

Ранее Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от коронавируса. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований, данные будут переданы в Минздрав, министерство примет решение о применении вакцины.

НИИ «Вектор» Роспотребнадзора подал заявку в Минздрав на проведение исследований вакцины на людях, они пока не начались.

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