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Первые арбузы с белой мякотью вырастили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Селекционеры Астраханской области вывели первый в России съедобный арбуз с белой мякотью, новый сорт будет безвреден для аллергиков, а также для беременных и кормящих матерей, поскольку в составе ягоды нет природных красителей.

«В привычных всем арбузах, как, например, в томатах и в красном перце, содержится ликопин — вещество, которое часто вызывает аллергию. В оранжевых и желтых арбузах содержатся различные каротины, как в моркови, тыкве. У некоторых людей они тоже вызывают реакцию, хоть и реже. А здесь красители практически отсутствуют, то есть белый арбуз должен быть еще безопаснее, аллергию вызывать нечему», — сказал РИА Новостидиректор селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер семя» Артем Соколов.

При этом вкусовые качества, по словам селекционеров, не пострадали: арбуз остался сладким и сочным.

«В мире существуют подобные белые арбузы, но неизвестно, насколько они съедобны. Свои мы уже пробовали, у них вкус с небольшой кислинкой, что, скорее всего, объясняется полным отсутствием природных красителей. В целом же нужно делать химический анализ и смотреть, сколько в нем глюкозы, фруктозы, сахарозы и других веществ — от их содержания зависит вкус», — рассказал Соколов.

Чтобы вырастить такой арбуз, астраханским специалистам потребовалось почти 15 лет. Начав с желтого, «Лунного сорта», они непрерывно продолжали селекцию, скрещивая в разных комбинациях культурные и дикие сорта, создав более тысячи образцов.

Плоды дозреют к началу августа, после чего отправятся на федеральную экспертизу, и в конце 2020-го — начале 2021 года сорт получит государственную регистрацию. В этом случае уже следующим летом белые арбузы смогут попасть на прилавки магазинов.

Селекционеры в первое время рассчитывают на небольшой, но стабильный спрос, поскольку потребителям нужно понять, распробовать и оценить вкус.

«Люди не кинутся тут же его покупать, но с интересом попробуют как экзотику. Желтые арбузы на рынке уже полтора десятка лет, но только в последние два-три года появился активный спрос. Тем не менее многие производители уже давно покупают семена и выращивают их у себя. Думаю, так же будет и с белыми арбузами», — отметил Соколов.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нерг по-моему страны перепутал!

kygear

Показать ему Советский фильм "Цирк" и депортировать..

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?