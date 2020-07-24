Караканский бор получит статус природного парка, но его не закроют для туристов и позволят вести заготовку деревьев предприятиям, сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Ступая на путь создания особо охраняемой природной территории, за базовую категорию берем природный парк, как минимум в границах, предложенных министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, с поручением – в кратчайшие сроки рассмотреть возможность расширения этих границ, без ущерба для проживающего населения и уже действующих лесопользователей на этой территории», – сказал Андрей Травников.

Он отметил, что жёсткий режим заповедника вводить нельзя. Хотелось бы, чтобы туристический потенциал этой территории развивался.

«На ордынской земле сформировались перерабатывающие предприятия, и если мы сегодня запретим любую заготовку древесины, то мы эти предприятия оставим без сырья, а людей – без работы. Считаю, что даже при установлении особого режима доступа можно соблюсти интересы хозяйствующих субъектов – при условии, что они берут на себя обязательства по исполнению всех природоохранных норм, в том числе и по лесовосстановлению», — сказал губернатор.



По его словам, «природный парк» – гибкая, удобная форма, тем более, что федеральное законодательство позволяет «зарабатывать при этом».



Леса Караканского хвойного бора имеют большое водоохранное, рекреационное, научно-просветительное, а также народнохозяйственное значение. Площадь Караканского бора – 99 тысяч гектаров. Компактный лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища на 98 километров, наибольшая ширина бора – 18 километров.