Руководство украло деньги пациентов психлечебницы в Новосибирске

Прокурор предъявил иск к руководству «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3», которые сняли с банковских счетов пациентов 1,7 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

Прокурор Дзержинского района Новосибирска предъявил в суд иски в защиту трех пациентов психиатрической клиники о возмещении причиненного им ущерба на общую сумму свыше 1,7 миллионов рублей.

Руководители «Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы №3» сняли деньги с банковских счетов пациентов. Возбуждено уголовное дело.