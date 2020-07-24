НАВЕРХ

Руководство украло деньги пациентов психлечебницы в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
93 1
Фото: © Sibnet.ru

Прокурор предъявил иск к руководству «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3», которые сняли с банковских счетов пациентов 1,7 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

Прокурор Дзержинского района Новосибирска предъявил в суд иски в защиту трех пациентов психиатрической клиники о возмещении причиненного им ущерба на общую сумму свыше 1,7 миллионов рублей.

Руководители «Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы №3» сняли деньги с банковских счетов пациентов. Возбуждено уголовное дело.

Еще по теме
Участникам банды из Приангарья предъявили новое обвинение
Экс-замглавы Хакасии предстанет перед судом за взятку
Российские моряки проведут 253 года в греческой тюрьме
Украинец с автоматом и гранатами захватил автобус с заложниками
смотреть все
Новосибирск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пошутил «про сотенку миллиардов»
•
Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны
•
Россия откроет границы по принципу взаимности
•
Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят
Подробности
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
Как это работает
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
НОВОСТИ СИБИРИ
Караканский бор получит статус природного парка
Сибирь 24.07.2020 10:53
Руководство украло деньги пациентов психлечебницы в Новосибирске
Сибирь 24.07.2020 10:42
Сервис для борьбы с коронавирусом запустили в Бурятии
Сибирь 24.07.2020 09:29
Алтайскому краю не хватило пляжей
Сибирь 23.07.2020 17:49
Самое популярное
Поклонников «Ходячих мертвецов» предупредили о временном скачке
3579
Эпидемиолог сообщил, с кого в России начнется вакцинация от Covid
3462
Американка рассказала о «добровольном изгнании» на Алтае
3368
Талибы ответили на сообщения о сотрудничестве с Россией
2827
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пошутил «про сотенку миллиардов»
•
Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны
•
Россия откроет границы по принципу взаимности
•
Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят
Подробности
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
58
Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России
23
Путин переписал цели развития России
22
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19
Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия
15