Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым

Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.

«Разделили имущество», — написала Асмус под фотографией в Instagram, где актриса сидит на скутере, багажник которого заставлен коробками.

Харламов и Асмус объявили о разводе в 20-х числах июня. Пара сообщила поклонникам, что они действительно расстаются, но причину разрыва сообщать не стали, уточнив, что скандал с фильмом «Текст», где Асмус снялась в откровенной сексуальной сцене, ни при чем.

После официального сообщения о разводе супруги больше отшучивались на любые темы о расставании. Например, в Сети появилось видело, как Гарик Харламов на фоне разводных питерских мостов произносит: «Развелся».