Сервис для борьбы с коронавирусом запустили в Бурятии

Сервис, анализирующий ключевые данные по COVID-19, запустили в Бурятии. Информацию о ситуации с распространением коронавируса смогут увидеть предприниматели, чтобы оценить реальный риск заражения сотрудников или клиентов, сообщила компания-разработчик AT Consulting Восток.

Ключевыми данными являются результаты проб, которые делают региональные лаборатории. Также сервис обрабатывает информацию о пациентах от медучреждений, перечень контактов заболевших и данные оперштаба – о прибытии граждан из других стран и регионов, пишет Tadviser со ссылкой на данные компании-разработчика.

Информация в удобном и наглядном виде доступна для принятия управленческих решений. Система также предназначена для получения гостиницами, санаториями и турбазами разрешения принимать гостей. Данные туристов сверяются с базой данных системы, если риска заражения нет, выдается положительный ответ.

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Это особенно актуальна в связи с началом туристического сезона на Байкале. Доступ к сервису может быть предоставлен и медучреждениям для проверки пациентов перед приемом.

«Нам удалось быстро создать полноценный цифровой сервис, который помог решить нестандартную задачу. Система является инструментом для борьбы с распространением коронавируса, при этом обеспечивает надежность и безопасность хранения персональных данных», – отметил генеральный директор компании AT Consulting Восток Владимир Высоцкий.