Путин пошутил «про сотенку миллиардов»

Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, который оценил расходы на модернизацию Московском НПЗ предприятия сначала в 250, а потом в 350 миллиардов рублей.

«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — обратился к главе «Газпром нефти» Путин.

Тот поспешил заверить главу государства, что 350 миллиардов рублей — это верная сумма. «215 миллиардов уже инвестировано», — приводит РБК слова Дюкова.

Принадлежащий «Газпром нефти» Московский нефтеперерабатывающий завод — основной поставщик топлива для столичного региона, обеспечивающий, как сообщается на сайте компании, 40% его потребностей.

Модернизация НПЗ ведется с 2011 года, за это время на предприятии построены установки, обеспечивающие выпуск топлива класса «Евро-5», введены в строй биологические очистные сооружения и т.д.