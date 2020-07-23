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Мышей заразили инопланетными микробами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Иммунная система млекопитающих способна обнаружить микробов с других планет, выяснили британские ученые. Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей.

Специалисты задались вопросом, сможет ли иммунная система обнаруживать белки, полученные из внеземных строительных блоков, пишет журнал Microorganisms. Земные организмы строятся на основе 22 аминокислот — ключевых строительных элементах жизни.

Ученые синтезировали в лаборатории два вида комбинаций аминокислот, не встречающихся на Земле, но найденных в большом количестве в углеродистых метеоритах — изовалина и -аминоизомасляной кислоты.

Оказалось, что активация Т-клеток, которые дают старт иммунным реакциям, была намного менее эффективной по сравнению с земными пептидами, однако все-таки она присутствовала в организме грызунов.

Результаты были получены на лабораторных мышах, чьи иммунные клетки функционируют так же, как у людей. Однако это только предварительные данные, поэтому им потребуется дополнительная перепроверка.

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pepelmetal

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rastafaray

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