Мышей заразили инопланетными микробами

Иммунная система млекопитающих способна обнаружить микробов с других планет, выяснили британские ученые. Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей.

Специалисты задались вопросом, сможет ли иммунная система обнаруживать белки, полученные из внеземных строительных блоков, пишет журнал Microorganisms. Земные организмы строятся на основе 22 аминокислот — ключевых строительных элементах жизни.

Ученые синтезировали в лаборатории два вида комбинаций аминокислот, не встречающихся на Земле, но найденных в большом количестве в углеродистых метеоритах — изовалина и -аминоизомасляной кислоты.

Оказалось, что активация Т-клеток, которые дают старт иммунным реакциям, была намного менее эффективной по сравнению с земными пептидами, однако все-таки она присутствовала в организме грызунов.

Результаты были получены на лабораторных мышах, чьи иммунные клетки функционируют так же, как у людей. Однако это только предварительные данные, поэтому им потребуется дополнительная перепроверка.