Клубы РПЛ отказались расширять лигу

Клубы Российской премьер-лиги по футболу выступили против расширения числа участников РПЛ с 16 до 18 команд.

«Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона Тинькофф РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы лиги. Отмечается, что предложение внесли представители клуба «Крылья Советов».

Таким образом, «Крылья Советов», занявшие 15-е место в чемпионате России-2019/20, покидают главный дивизион отечественного футбола. Вместе с «Оренбургом» следующий сезон они отыграют в первенстве Футбольной национальной лиги.

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, «члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало».

В свою очередь, Футбольная национальная лига делегирует в премьер-лигу «Ротор» и «Химки», которые в первенстве ФНЛ заняли первое и второе места соответственно.