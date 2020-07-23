НАВЕРХ

Клубы РПЛ отказались расширять лигу

Источник:
Sibnet.ru
129 0
Фото: © Sibnet.ru

Клубы Российской премьер-лиги по футболу выступили против расширения числа участников РПЛ с 16 до 18 команд.

«Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона Тинькофф РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы лиги. Отмечается, что предложение внесли представители клуба «Крылья Советов».

Таким образом, «Крылья Советов», занявшие 15-е место в чемпионате России-2019/20, покидают главный дивизион отечественного футбола. Вместе с «Оренбургом» следующий сезон они отыграют в первенстве Футбольной национальной лиги.

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, «члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало».

В свою очередь, Футбольная национальная лига делегирует в премьер-лигу «Ротор» и «Химки», которые в первенстве ФНЛ заняли первое и второе места соответственно.

Еще по теме
РПЛ назвала лучшего вратаря сезона
Футболисты «Сочи» заразились коронавирусом
ЦСКА усилил нападающий сборной Аргентины
ФИФА опубликовала расписание чемпионата мира в 2022 году
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
•
Россия откроет границы по принципу взаимности
•
Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят
•
Мышей заразили инопланетными микробами
Подробности
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Министр спорта не увидел смысла в уходе легкоатлетов из сборной
09.07.2020 12:53
Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
07.07.2020 14:57
Эксперты Der Spiegel подтвердили поддельные подписи Родченкова
06.07.2020 13:23
Липницкая подтвердила слухи о беременности
17.06.2020 09:42
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
•
Россия откроет границы по принципу взаимности
•
Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят
•
Мышей заразили инопланетными микробами
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
58
Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России
25
Путин переписал цели развития России
23
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19
Российские военные заблокировали бронетехнику США
17