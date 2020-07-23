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Алтайскому краю не хватило пляжей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уже более 40 пляжей открыли в Алтайском крае после снятия ряда ограничений по коронавирусу, но этого недостаточно для турсезона, заявил зампред региона Игорь Степаненко.

Пляжи в крае открыли 10 июля. Ранее сообщалось о начале работы 38 пляжей. Степаненко пояснил, что изначально планировалось открыть 61 пляж, однако 16 расположены на территории все еще закрытых детских лагерей.

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«Всего в крае открыто 43 пляжа, мы видим их заполняемость. Их недостаточно для такой большой территории. Есть районы и города, где вообще нет пляжей и условий для отдыха на воде», – цитирует чиновника «Интерфакс».

В то же время даже при наличии пляжей на ряде территорий жители предпочитают отдыхать на стихийных, несанкционированных пляжах, так как там меньше людей и есть возможность развести костры.

Степаненко подчеркнул, что край нуждается в увеличении числа пляжей, особенно с учетом того, что летом сюда приезжают сотни тысяч туристов.

Несколько пляжей работают на соленом озере в городе Яровое. Ранее сообщалось, что 24 июля сюда с концертом приедет Ольга Бузова. Вечеринка пройдет, несмотря на запрет массовых мероприятий. Сами организаторы утверждают, что гости будут покупать билет на пляж, где будет работать музыкальное сопровождение. Якобы это не является концертом, поясняют они.

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