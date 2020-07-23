Ростех сообщил об успешной установке новых двигателей на МС-21

Завершена установка отечественных двигателей ПД-14 на опытный самолет МС-21. Навеска силовых установок прошла на Иркутском авиационном заводе и подтвердила правильность заложенных в двигатели конструкторских решений, сообщила пресс-служба Госкорпорации «Ростех».

ПД-14 разработаны и производятся в Объединенной двигателестроительной корпорации. Модификация самолета МС-21-300 с отечественными двигателями получила наименование МС-21-310.

По результатам первой навески двигателей вносятся усовершенствующие корректировки в элементы конструкции двигателя и планера. Параллельно в цехе окончательной сборки на самолете МС-21-310 ведется монтаж систем.

После завершения всех работ двигательные установки ПД-14 будут установлены на опытный самолет для проведения наземных и летных испытаний.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.