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Ростех сообщил об успешной установке новых двигателей на МС-21

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Корпорации «Иркут»

Завершена установка отечественных двигателей ПД-14 на опытный самолет МС-21. Навеска силовых установок прошла на Иркутском авиационном заводе и подтвердила правильность заложенных в двигатели конструкторских решений, сообщила пресс-служба Госкорпорации «Ростех».

ПД-14 разработаны и производятся в Объединенной двигателестроительной корпорации. Модификация самолета МС-21-300 с отечественными двигателями получила наименование МС-21-310.

По результатам первой навески двигателей вносятся усовершенствующие корректировки в элементы конструкции двигателя и планера. Параллельно в цехе окончательной сборки на самолете МС-21-310 ведется монтаж систем. 

После завершения всех работ двигательные установки ПД-14 будут установлены на опытный самолет для проведения наземных и летных испытаний.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.

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