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Загадочные структуры нашли в далекой галактике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Галактика NGC 4217 оказалась обладательницей загадочной магнитной структуры, в которой ученые обнаружили петли и пузырьки.

Спиральные галактики могут иметь магнитные поля необычной формы, однако NGC 4217 имеет X-образную структуру магнитного поля, которая простирается далеко за пределы диска — более чем на 20 тысяч световых лет, пишет Astronomy and Astrophysics.

Кроме этого, в поле были обнаружены гигантская петля и два шарообразных образования, похожие на пузыри. Исследователи предполагают, что речь идет о последствиях взрыва сверхновых.

Считается, что магнитные поля играют ведущую роль в формировании спиральной формы галактик, поэтому изучение аномалии поможет лучше понять эволюцию Млечного Пути, уверены астрономы.

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