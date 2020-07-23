Загадочные структуры нашли в далекой галактике

Галактика NGC 4217 оказалась обладательницей загадочной магнитной структуры, в которой ученые обнаружили петли и пузырьки.

Спиральные галактики могут иметь магнитные поля необычной формы, однако NGC 4217 имеет X-образную структуру магнитного поля, которая простирается далеко за пределы диска — более чем на 20 тысяч световых лет, пишет Astronomy and Astrophysics.

Кроме этого, в поле были обнаружены гигантская петля и два шарообразных образования, похожие на пузыри. Исследователи предполагают, что речь идет о последствиях взрыва сверхновых.

Считается, что магнитные поля играют ведущую роль в формировании спиральной формы галактик, поэтому изучение аномалии поможет лучше понять эволюцию Млечного Пути, уверены астрономы.