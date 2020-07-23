Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят

Ограничение скорости на автомагистралях в ближайшее время пересмотрят, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Планируется повысить скоростной лимит со 110 километров в час до 150 километров в час. На первом этапе такая скорость станет легальной только на платных магистралях, пишет «Коммерсантъ».

Так, ограничение максимальной скорости пересмотрят на платной трассе М11, ведущей из Москвы в Санкт-Петербург, а также трассе М4 (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск).

Для этого потребуется скорректировать правила дорожного движения и некоторые ГОСТы. Фактически, по действующему КоАП водители на качественных дорогах смогут безнаказанно разгоняться до скорости 169 километров в час.