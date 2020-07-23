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ВМФ России вооружат фрегатами с гиперзвуковыми ракетами

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» , оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Циркон» построят для ВМФ в 2025-2026 годах, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Корабли заложили на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 20 июля. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что фрегаты оснастят гиперзвуковым оружием.

Строительство продлится четыре с половиной года, флот получит корабли на рубеже 2025-2026 годов. При этом количество ракетных шахт может быть увеличено с 16 до 24, проводит РИА Новости слова Рахманова.

Речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон». Этот комплекс планируется принять на вооружение в течение этого и следующего года. Ракета будет летать со скоростью девять Махов (в девять раз выше скорости звука) на дальность более тысячи километров.

В перспективе «Циркон» будут получать как подводные лодки, так и надводные корабли, президент Владимир Путин упоминал также и о разработке «Циркона» наземного базирования.

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