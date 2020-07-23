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Россиян защитят от недолива на АЗС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Росстандарт утвердил новый стандарт, который существенно снизит риск умышленного недолива бензина или дизельного топлива на автозаправках.

Измененный ГОСТ начнет действовать с 1 октября 2021 года, пишут «Ведомости». Согласно нему, все колонки на АЗС оснастят специальным программным обеспечением, в котором будет предусмотрена защита от взлома.

Кроме этого, производители колонок должны обеспечить конструкцию, которая исключает несанкционированную замену узлов и элементов или дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем.

Новый национальный стандарт заменит ГОСТ от 1989 года. При этом на первом этапе ГОСТ будет добровольным для применения АЗС, автозаправки могут продолжить работу с колонками старого образца. В дальнейшем требования сделают обязательными.

По данным Минпромторга, топливо недоливают на 20% проверенных заправках в России. В ходе выборочной проверки по всей стране около 200 АЗС Росстандарт обнаружил подобные нарушения в 39 случаях.

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