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СК возбудил уголовное дело по факту пропажи самолета в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

Уголовное дело возбудили по факту пропажи самолета Ан-2 в Бурятии, на борту которого находилось шесть человек, сообщило Восточно-Сибирского следственное управление на транспорте СК РФ.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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По версии следствия, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района. Но в установленное время экипаж на связь не вышел. 

По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов. Нужно было определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда. 

На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Это члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс». Они в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах.

У следствия есть основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа. Следственная группа осмотрела взлетно-посадочную площадку, изъяла образцы топлива, опросила технических работников.

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