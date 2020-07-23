СК возбудил уголовное дело по факту пропажи самолета в Бурятии

Уголовное дело возбудили по факту пропажи самолета Ан-2 в Бурятии, на борту которого находилось шесть человек, сообщило Восточно-Сибирского следственное управление на транспорте СК РФ.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

#Техника Авиазавод в Бурятии передал заказчику первый вертолет Ми-8АМТ

По версии следствия, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района. Но в установленное время экипаж на связь не вышел.

По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов. Нужно было определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда.

На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Это члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс». Они в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах.

У следствия есть основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа. Следственная группа осмотрела взлетно-посадочную площадку, изъяла образцы топлива, опросила технических работников.