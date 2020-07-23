ABBA перенесла выпуск новых песен на 2021 год

Группа ABBA записала пять новых композиций, но из-за
пандемии не выпустила их в запланированный срок, теперь релиз музыкальных
новинок отложен на 2021 год.
Шведская музыкальная группа ABBA планирует в 2021 году
выпустить пять новых песен. Композиции уже записаны и должны были выйти в конце
2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся
пандемии коронавируса, сообщило издание The Independent со ссылкой на
радиоведущего Джоффа Ллойда, который взял интервью у Бьорна Ульвеуса — одного
из участников коллектива.
Группа ABBA была создана в 1972 году Бьорном Ульвеусом,
Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Послетний студийный
альбом ABBA вышел в 1982 году, а неизданные треки выходили впоследствии в 1993
и 1994 годах.