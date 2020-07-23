ABBA перенесла выпуск новых песен на 2021 год

Группа ABBA записала пять новых композиций, но из-за пандемии не выпустила их в запланированный срок, теперь релиз музыкальных новинок отложен на 2021 год.

Шведская музыкальная группа ABBA планирует в 2021 году выпустить пять новых песен. Композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии коронавируса, сообщило издание The Independent со ссылкой на радиоведущего Джоффа Ллойда, который взял интервью у Бьорна Ульвеуса — одного из участников коллектива.

Группа ABBA была создана в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Послетний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году, а неизданные треки выходили впоследствии в 1993 и 1994 годах.