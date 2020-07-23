НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

ABBA перенесла выпуск новых песен на 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
133 0
Фото: Graham C99 (schnappi) / CC BY 2.0

Группа ABBA записала пять новых композиций, но из-за пандемии не выпустила их в запланированный срок, теперь релиз музыкальных новинок отложен на 2021 год.

Шведская музыкальная группа ABBA планирует в 2021 году выпустить пять новых песен. Композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии коронавируса, сообщило издание The Independent со ссылкой на радиоведущего Джоффа Ллойда, который взял интервью у Бьорна Ульвеуса — одного из участников коллектива.

Группа ABBA была создана в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Послетний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году, а неизданные треки выходили впоследствии в 1993 и 1994 годах.


Еще по теме
Ольга Бузова устроит пляжную вечеринку на Алтае в разгар пандемии
Опубликован топ-10 самых популярных песен 2020 года
Клип «Uno» Little Big установил новый рекорд Евровидения
Музыкальный сервис Spotify запустили в России
смотреть все
Культгид #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиян избавят от расходов на страховку при ипотеке
•
Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят
•
СК предъявил обвинение Навальному о клевете в адрес ветерана
•
Россиян защитят от недолива на АЗС
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристы «украсили» перевалы Алтая масками и перчатками
Сибирь 23.07.2020 17:07
Юпитер со спутниками засняли в небе Горного Алтая
Сибирь 23.07.2020 16:32
СК возбудил уголовное дело по факту пропажи самолета в Бурятии
Сибирь 23.07.2020 16:02
Вандал сорвал портрет Тулеева с доски почета
Сибирь 23.07.2020 15:52
Самое популярное
Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео
5027
Правила начисления транспортного налога изменят
4097
Российские военные заблокировали бронетехнику США
3424
Поклонников «Ходячих мертвецов» предупредили о временном скачке
3353
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиян избавят от расходов на страховку при ипотеке
•
Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят
•
СК предъявил обвинение Навальному о клевете в адрес ветерана
•
Россиян защитят от недолива на АЗС
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Опять ни какой конкретики и списка ответственных...

ifhbrjd

То есть по справедливости надо бедным давать пособие маленькое - для них оно и так значительное, а богатым...

pro1002008

Если кто-то скажет, что он действует сам, и никакие взрослые за его спиной не использует этого малолетку...

great_america

А где можно посмотреть на эти проекты вживую? А то только декларируется, а что делается?

rastafaray

Слушу голосИз глубокого колодцаОн зовёт меняВ неведомую глубь...