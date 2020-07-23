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Гулянка в сельском кафе Алтая привела к вспышке COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роспотребнадзор по РА

Десятки человек подхватили короавирус после гулянки в сельском кафе Республики Алтай, сообщил Роспотребнадзор региона.

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В небольшом селе Черга Шебалинского района, где живет около двух тысяч человек, коронавирусом заболели 65 человек. Надзорное ведомство выяснило, что все они имеют отношение к празднованию торжества в одном из местных кафе.

Работу кафе в регионе возобновили 3 июля однако на открытие каждое учреждение должно получить разрешение, выполнив ряд требований, включая полную дезинфекцию помещений, расстановку столов на определенную дистанцию и так далее.

Это кафе работу свою с санитарной службой не согласовало. В итоге в список заболевших попали как работники учреждения, так и участники торжества, а также их родственники и друзья, среди которых – пожилые люди и дети.

В отношении лиц, осуществляющих деятельность в кафе, возбуждено административное производство, а само кафе временно закрыли.

Ведомство ранее сообщало, что в Кош-Агачском районе, на который сегодня приходится более половины от общего числа больных в регионе, причиной вспышки послужили именно массовые мероприятия – свадьбы, похороны и прочие мероприятия.

В Республике Алтай, по последним данным оперштаба, заболели 1387 человек, из них 36 – за последние сутки. Выздоровели 879 человек, шесть умерли.

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