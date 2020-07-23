Депутаты Приангарья усомнились в статистике по COVID-19

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области попросили региональный Роспотребнадзор проанализировать статистку по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В области «что-то не так с числовыми рядами», сообщил спикер заксобрания Александр Ведерников.

Депутаты предложили региональному управлению Роспотребнадзора проанализировать официальную статистику заражения коронавирусом. Парламентарии считают, что необходимо понять, какие ограничительные меры сдерживают распространение инфекции, а какие избыточны. Ведерников считает, что включение в статистику бессимптомных заразившихся может сдерживать снятие ограничительных мер.

«Статистика показывает, что у нас что-то не так с числовыми рядами: не может быть так, что в Красноярском крае, у меня данные за 18 июля, 127 подтвержденных диагнозов, а в Иркутской области в два раза меньше тестов за сутки, но в 1,5-2 раза больше положительных результатов», — цитирует ТАСС Ведерникова.

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По мнению спикера, статистика в Иркутской области может не отражать реальную картину заболеваемости из-за того, что в нее включают тех, кто заразился, но не имеет симптомов. Между тем в рекомендациях Минздрава РФ указано, что они не должны включаться в статистику.

«Безусловно, мы будем и дальше следовать рекомендациям Роспотребнадзора, мы понимаем, что врачи перегружены, но есть некоторая другая симптоматика. Сегодня выписывается людей больше, чем поступают на больничные койки. Ряд медицинских учреждений из инфекционных госпиталей переводятся обратно в регулярную медицину для оказания текущей помощи. Это показание нормализации ситуации», — сказал Ведерников.