Приговорившая Кокорина судья рассмотрит дело Ефремова

Дело Михаила Ефремова рассмотрит судья Пресненского суда Елена Абрамова. Она же выносила приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Дело рассмотрит судья Елена Абрамова. О дате рассмотрения станет известно позднее», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Судья Елена Абрамова выносила приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы, принимала решение об аресте активиста Константина Котова, которого обвиняли в неоднократных нарушениях правил организации и проведения митингов.

Михаил Ефремом предстанет перед судом по обвинению в преступлении по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.