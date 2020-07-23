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СК предъявил обвинение Навальному о клевете в адрес ветерана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Блогеру Алексею Навальному в среду предъявили обвинение о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

«Сегодня Навальному предъявили обвинение и допросили в качестве обвиняемого. Вину он не признал. Моему подзащитному также дали повестку о явке в СК в четверг. Нас обещали уведомить об окончании следствия», — цитирует ТАСС Кобзева.

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После этого с материалами дела ознакомится потерпевший, затем Навальный и его адвокат, потом оно поступит в прокуратуру, а затем дело передадут в суд. «Рассмотрение состоится в мировом суде», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что следователь применил к блогеру меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

Дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ общественными деятелями. В комментарии блогер негативно высказался об участниках ролика, среди которых был ветеран ВОВ Игнат Артеменко.

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