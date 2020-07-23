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Участникам банды из Приангарья предъявили новое обвинение

Источник:
Sibnet.ru
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Восьмерым жителям Иркутской области предъявили обвинение в бандитизме. Ранее их обвинили в разбое, похищении людей и вымогательстве, сообщило региональное СУ СК России. 

По версии следствия, с января по июнь 2019 года в Иркутске орудовала банда, состоящая из восьми человек, в их число входила одна девушка. Они тщательно подбирали места, где смогут схватить потенциальную жертву. Выслеживали и похищали людей. Затем потерпевших вывозили в безлюдные места, где избивали их, угрожая оружием.

Похищенные люди соглашались передать злоумышленникам свое имущество – автомобили или крупные суммы денег. От действий банды пострадали восемь человек. Так, в марте прошлого года в Ленинском районе Иркутска подозреваемые похитили мужчину, а затем вывези его на пустырь в микрорайоне Березовый. 

Молодые люди нанесли ему удары по телу деревянным предметом и выстрелили в него из травматического оружия. Потерпевшему удалось вырваться и убежать.

В мае 2019 года фигуранты, действуя по отлаженной схеме, блокировали автомобиль, за рулем которого находился не знакомый им мужчина. Один из обвиняемых, угрожая потерпевшему пистолетом, выстрелил в воздух. Затем случайную жертву пересадили в свой автомобиль и увезли в квартиру.

Там его удерживали около суток. Все это время жертву избивали, требуя за освобождение 2 миллиона рублей. После того, как родственники потерпевшего передали злоумышленникам часть денежных средств, пообещав передать остаток позже, мужчину отпустили.

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Задержали их в июне 2019 года. Следователи установили местонахождение всех похищенных автомобилей и вернули их собственникам. СУ СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении всех участников по части 1 и части 2 статьи 209 УК РФ (создание банды, руководство и участие в ней).

Ранее фигурантам дела следствием было предъявлено обвинение в совершении девяти эпизодов преступной деятельности по преступлениям, предусмотренным статьей 126 УК РФ (похищение человека), статьей 162 УК РФ (разбой), статьей 163 УК РФ (вымогательство). Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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