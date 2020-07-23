РПЛ назвала лучшего вратаря сезона

Вратарь «Уфы» Александр Беленов стал лучшим голкипером РПЛ в сезоне 2019/20 по количеству матчей на ноль, сообщает Российская премьер-лига.

33-летний представитель уфимского клуба не пропускал голы в 13 играх. Столько же матчей на ноль отыграли вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, однако они провели больше игровых минут.

Беленов принял участие в 26 матчах, Дюпин и Акинфеев – во всех 30. В трех предыдущих сезонах лучшим по количеству игр на ноль становился вратарь армейцев.

Еще три голкипера отыграли без пропущенных мячей по девять матчей – Андрей Лунев из «Зенита», Матвей Сафонов из «Краснодара» и Александр Максименко из «Спартака».