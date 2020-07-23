Задержан предполагаемый участник убийства Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала предполагаемого участника убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщили украинские силовики.

СБУ задержала бывшего силовика Андрея Байдалу, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию агентства УНН. Следователи сообщили мужчине о подозрении по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц», и арестовали его.

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Ему было 42 года. Еще одной жертвой теракта стал телохранитель, всего пострадали 11 человек.