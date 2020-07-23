Автошколы открылись в Томске

Автошколы начали очно работать в Томске с понедельника, 20 июля, сообщается на сайте администрации Томской области.

Согласно распоряжению Администрации Томской области от 20.07.2020 №474-ра, автошколам разрешено очно оказывать услуги населению на территории города.

На территории региона действует эпидемиологический режим до 1 августа, всем автошколам, кто уже сейчас планирует возобновить деятельность, нужно направить уведомление через сайт работа.томск.рф. В 2020 году на территории Томска действуют 48 автошкол.