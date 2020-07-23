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Сель сошел в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Natalia_Kollegova / Pixabay License

Жители Искитимского района Новосибирской области пожаловались в СМИ на сход грязевого селя на территории горнодобывающего предприятия. Экспертам предстоит выяснить причину произошедшего, сообщила пресс-служба АО «Сибирский Антрацит».

В ночь с субботы на воскресенье возле села Елбаши произошел сход грязевого селя. По словам местных жителей, водой затопило посевы, а одна из машин рыбаков утонула, пишет «Весь Искитим» со ссылкой на слова сельчан.

По областного ГУ МЧС данным, в Искитимском районе произошел сход пустой породы в технический водоем предприятия АО «Сибирский Антрацит». «Пострадавших нет, разрушений и повреждений, которые могут повлиять на работу предприятия – нет», — прокомментировал Sibnet.ru представитель пресс-служба ведомства.

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В пресс-центре «Сибирского Антрацита» также подтвердили произошедшее. Точные причины ЧП выяснит экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России.

«Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов. В результате перемещения породы затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. Состояние ближайших водных объектов не нарушено», — сообщили в пресс-службе компании.

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