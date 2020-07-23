Медсестра в купальнике стала телеведущей

Медсестра Надежда Жукова, прославившаяся на всю Россию после того, как надела под прозрачный защитный костюм купальник, станет вести прогноз погоды на федеральном канале.

Жукова будет вести прогноз погоды в тульском областном телеэфире каналов «Россия 24» и «Россия 1», но при этом девушка не собирается менять профессию, а рассматривает работу на телевидении как новый опыт.

Медсестра стала известной после случая в инфекционном отделении. Жукова пришла к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был лишь купальник. Одежду она решила не надевать, потому что было слишком жарко, но она не подозревала, что костюм окажется настолько прозрачным.