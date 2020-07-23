НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Медсестра в купальнике стала телеведущей

Источник:
Sibnet.ru
125 0
Фото: © © twitter.com/vasnas

Медсестра Надежда Жукова, прославившаяся на всю Россию после того, как надела под прозрачный защитный костюм купальник, станет вести прогноз погоды на федеральном канале.

Жукова будет вести прогноз погоды в тульском областном телеэфире каналов «Россия 24» и «Россия 1», но при этом девушка не собирается менять профессию, а рассматривает работу на телевидении как новый опыт.

Медсестра стала известной после случая в инфекционном отделении. Жукова пришла к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был лишь купальник. Одежду она решила не надевать, потому что было слишком жарко, но она не подозревала, что костюм окажется настолько прозрачным.

Еще по теме
Стартовала работа над приквелом «Игры престолов» про Таргариенов
Поклонников «Ходячих мертвецов» предупредили о временном скачке
Премьеру фильма о мертвом городе Хара-Хоте покажут на Первом
«Дому-2» понадобились новые ведущие
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ озвучила срок начала массовой вакцинанации от Covid в мире
•
Ростуризм рассказал об условиях компенсаций за туры по России
•
Криптовалюту легализовали в России
•
Действующие вулканы впервые обнаружили на Венере
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первая быстрая заправка для электромобилей появилась в Новокузнецке
Сибирь 23.07.2020 09:29
Новосибирск получит 100 млн рублей на транспорт
Сибирь 23.07.2020 09:17
Мишустин выступил за передачу денег «Норникеля» в бюджет региона
Сибирь 22.07.2020 17:33
Клещи заразили энцефалитом 20 человек в Бурятии
Сибирь 22.07.2020 17:08
Самое популярное
Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео
4788
Правила начисления транспортного налога изменят
4025
Погибла чемпионка мира по фигурному катанию
3765
Российские военные заблокировали бронетехнику США
3338
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ озвучила срок начала массовой вакцинанации от Covid в мире
•
Ростуризм рассказал об условиях компенсаций за туры по России
•
Криптовалюту легализовали в России
•
Действующие вулканы впервые обнаружили на Венере
Подробности
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
57
Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России
24
Путин переписал цели развития России
22
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19
Российские военные заблокировали бронетехнику США
17