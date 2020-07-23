Новый вертолет для спецназа начали испытывать в России

Новый вертолет для спецназа Ми-8АМТШ-ВН вышел на летные испытания, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

«Строительство вертолетов [Ми-8АМТШ-ВН] идет параллельно с проведением ОКР [опытно-конструкторские работы]. Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам», — приводит ТАСС слова Богинского. Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа

Новый вертолет разработан в специальной версии, в том числе с учетом опыта боевых действий в Сирии. Главной особенностью Ми-8АМТШ-ВН стало применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм.

Вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.

Для повышения боевой живучести машина оснащена цифровым автопилотом, бортовым комплексом обороны, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей.

Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава, для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.