Россиян избавят от расходов на страховку при ипотеке

Банк России предложил переложить на кредитные организации расходы на страховку при рефинансировании ипотеки, говорится в итоговой редакции концепции ипотечного страхования, опубликованной на сайте ЦБ.

Сейчас при оформлении ипотеки заемщики, как правило, должны застраховать от рисков ущерба и утраты приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также часто и свои жизнь и здоровье.

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«Концепция предполагает, что сам банк, выдавая ипотеку, страхует приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Такая страховка будет обязательной, и ее сумма будет учтена в полной стоимости кредита. Сейчас страховку приобретает заемщик, а агентом зачастую выступает банк, оставляющий себе большую часть страховой премии»,— говорится в сообщении Банка России.

При этом ипотечные кредиты, существующие на момент внедрения положений концепции, продолжают действовать по условиям, на которых они были заключены,— страхование за счет банка не требуется. «Однако в случае рефинансирования таких ипотечных кредитов применяются положения данной концепции»,— подчеркивается в документе .